ضبط تاجر مخدرات بحيازته 393 طربة حشيش بالغربية.. قيمتها 2.8 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين مقيمين بالغربية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا، مسرحاً لمزاولة نشاطهما .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية، جرى استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبتفيش مسكنه ومسكن الثاني، عُثر بحوزته على (393 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,100 كيلو جرام – سيارة ملاكي - مبلغ مالىي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض)، وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة ًمع المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2.8 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.