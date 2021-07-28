مصير مشروعات القوانين بعد انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

مع انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عادت عدد من مشروعات القوانين إلى الأدراج مرة أخرى، ولكن ما هي الآليات التي تضمن مناقشة هذه المشروعات في دور الانعقاد الجديد.

ووفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز للجان البرلمانية، عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، دون الحاجة إلى أي إجراء، لاسيما إذا كانت مقدمة من الحكومة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها.

هل تسقط مشروعات القوانين بإجراء تعديل وزاري؟

في حالة حدوث تغيير وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أنَّ يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان مجلس النواب ، لفترة لا تزيد على 30 يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

حالات سقوط مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ مجلس النواب النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

هل زوال عضوية أحد أعضاء المجلس تؤثر على مناقشة مشروعات القوانين؟

وفقًا للائحة مجلس النواب الداخلية لا يؤثر على سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أعلن أمس، انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، بعد الموافقة النهائية على مشروعي قانوني تنمية البحيرات والثروة السمكية والموارد المائية.