«صحة النواب»: شركات أدوية عالمية تدرس تحويل لقاحات كورونا لكبسول علاجي

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عددا من شركات الأدوية العالمية بعدد من الدول تجرى دراسات علمية وبحثية بشأن تحويل لقاحات كورونا إلى برشام يتم منحها للمواطن عن طريق الفم، لافتا إلى أن الدراسات لم يتم إجراؤها في مصر أو مراكز بحثية.

العليا للفيروسات: الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من الإصابة بكورونا

وأوضح رئيس صحة النواب وعضو العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح ممكن منحه للمريض عن طريق الحقن أو عن طريق «بخاخة بالأنف»، أو برشام، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات العالمية والمختبرات العالمية تعمل على إنتاج لقاح كورونا في صورة أقراص وهو في مرحلة التجارب.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، بالإضافة إلى ضرورة سرعة التسجيل في الحصول على اللقاح وذلك للوقاية من فيروس كورونا وتقليل أعراض المرض، بالإضافة إلى تجنب التحورات للفيروس، منوهاً بأن التشديد على تطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من المرض.

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات ان هناك عددا من المستشفيات الجامعية أغلقت الأماكن المخصصة لعزل كورونا، وكذلك البدء في تشغيل العيادات الخراجية بعد غلقها خلال الفترة الماضية، مع إجراء الصيانة الدورية للمنشآت العلاجية ووضع الخطط المستقبلية تحسباً لأي أزمات تتعلق بالمرض، مؤكداً أن جميع المستزمات والأدوية متوفرة كاملة بالمستشفيات ولا توجد أي نواقص أو أدوية أو مستلزمات تعاني منها المستشفيات، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية بهذا الشأن.