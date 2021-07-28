سحب فيلم «ماما حامل» من السينما: مفيش إيرادات

حقق فيلم «ماما حامل» إيرادات هزيلة طوال الفترة الماضية، وتصدر ذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، الأمر الذي دعا إلى سحبه من عدد من دور العرض، وجاء بيان إيرادات الأفلام عن حصيلة أمس الثلاثاء خالية من أي إشارة لـ«ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم «العارف» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما

وتضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما بعد سحب «ماما حامل»، 5 أفلام «العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، أحمد نوتردام، ديدو».

وتصدرت إيرادات فيلم العارف شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، حيث حقق ما يزيد عن 33 مليونًا جنيه منذ طرحه بالسينما، وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي المركز الثاني من حيث الإيرادات في شباك التذاكر، جاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بنحو 29 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «مش أنا» بإيرادات 38 مليون جنيه، بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وفي المركز الرابع من حيث الإيرادات جاء فيلم «أحمد نوتردام» حيث حققت إيراداته الكلية 19 مليون جنيه، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

وفي المركز الأخير جاء فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وحقق إيرادات مجمعة 14 مليون جنيه.