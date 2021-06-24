إيرادات فيلم تامر حسني «مش أنا» يتفوق على «ماما حامل»

يتطلع الجمهور، لمعرفة إيرادات فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، بعد طرحه في السينمات، أمس الأربعاء، بعدما شهد عدة تأجيلات، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووصلت إيرادات فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، ما يزيد على مليون جنيه إيرادات، في اليوم الأول لعرضه في صالات السينما، متفوقًا على باقي الأفلام المنافسة، ومنها «أحمد نوتردام»، و«ماما حامل»، و« ديدو»، و«ثانية واحدة» و«الشنطة».

موزع سينمائي عن تامر حسني: حالة استثنائية

وفي ضوء إيرادات فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، قال الموزع السينمائي محمد ناقرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "إنّ الفنان تامر حسني يحقق حالة استثنائية، أولى من نوعها في مبيعات التذاكر بشكل عام، فجميع تذاكر أول عرض للفيلم نفدت قبل العرض بثلاثة أيام، وتم فتح صالات إضافية كي تسع جماهير النجم لحضور فيلمه الجديد".

أماكن عرض فيلم مش أنا للفنان تامر حسني

ويُعرض فيلم مش أنا، بطولة تامر حسني، في عدد من السينمات، أبرزها: «سينما التحرير، وجالاكسي، وسينما الهرم، وميامي، وكوزموس، ورينسانس نايل سيتي، ورينيسانس كايرو مول، وسينما السرايا مول، وسينما سيتي مول، وسينما سيتي ستارز».

قصة وأبطال فيلم مش أنا للفنان تامر حسني

تدور قصة فيلم «مش أنا» حول الشاب «حسن» والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.