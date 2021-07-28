«العارف» لـ أحمد عز يتصدر قائمة الإيرادات ويسجل 33.8 مليون جنيه

تصدّر فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز قائمة إيرادات الأفلام المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق الأسبوع الماضي 21 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 33 مليونًا و844 ألف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«العارف» يتصدر قائمة الإيرادات بـ 33 مليون جنيه

وجاء في المركز الثاني، فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإجمالي إيرادات بلغ 29 مليون جنيه، حيث لم يحقق الأسبوع الماضي أكثر من 10 ملايين جنيه، أما المركز الثالث كان من نصيب فيلم «مش أنا» الذي حقق في آخر أسبوع 8 ملايين جنيه ليصل إجمالى الإيرادات 38 مليون جنيه.

بينما لم تتجاوز إيرادات فيلم «أحمد نوتردام» 106 آلاف جنيه، ولم يتجاوز الإجمالي 19 مليون جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم «ديدو» بـ 32 ألف جنيه في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات الكلية لـ 14 مليون جنيه.

وخلال الأيام المقبلة، تستقبل دور العرض السينمائي مجموعة جديدة من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن، حيث يبدأ عرض فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي، يوم 4 أغسطس المقبل، ويعتبر العمل السينمائي الأول للنجم الكوميدي منذ آخر أعماله في 2016، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول.

وينتظر الجمهور عرض فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، يوم 11 أغسطس المقبل، وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، ويعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية. يشارك في بطولة «موسى» مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث الفيلم حول المهندس «يحيى» الذي يصنع إنسانا آليا يطلق عليه اسم «موسى»، وبعد ذلك تنقلب الأمور على الجميع.

وفي 18 أغسطس، من المقرر طرح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويضم مجموعة كبيرة من الأبطال، بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، مي سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوي، ومحمود حافظ.