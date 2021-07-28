غياب 19 طالبا عن امتحان «الديناميكا» في كفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أنها لم ترصد مخالفات في امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجها بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 1814طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، أدوا امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، وتغيب عن أداء الامتحان 19 طالبًا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.