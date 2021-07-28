عاجل.. نماذج أسئلة «الديناميكا» تصل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، وأوراق البابل شيت، استعدادًا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الاربعاء، وتستمر لمدة ساعتين لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنَّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويؤدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 393 ألفًا و21 طالبًا، امتحان مادة الفيزياء، في الأسبوع الثالث لامتحانات الثانوية العامة 2021، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالعدوى.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منتظمة، دون أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، كما جرى تحويل 216 محضر غش للنيابة العامة، موضحا أنَّ إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام.

وأكّد شوقي لـ«الوطن»، أنَّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة، وأسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة عن الأخرى، منوها إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد زف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021، بشأن نتائج الامتحانات، قائلًا: «هناك أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى عقدها حتى الآن.. مجاميع الطلاب مبهرة حتى هذه اللحظة»، لافتًا إلى أنَّ كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يتساوي طالب مجتهد بآخر غشاش.