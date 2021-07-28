أبو شقة بعد اختياره سفيرا لـ«حياة كريمة»: ندعم المبادرة ماديا ومعنويا

عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم، لقاء موسعًا مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة لحزب الوفد في جميع المحافظات؛ لمناقشة سبل دعم مبادرة «حياة كريمة»، بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشيوخ، والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد عضو مجلس النواب، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد وجمال شحاتة أمين مساعد الصندوق، والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد في سوهاج، ومحمد ناجي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد.

وأوضح أبوشقة أنّ اللقاء تمهيدي لعرض كيف يمكن تفعيل مبادرة «حياة كريمة» وكيف يكون لحزب الوفد دور فعال يليق بتاريخه وكيانه كحزب قوي، وعلى كل رئيس لجنة يلتقي الجهة المنفذة على هذا المشروع في المحافظة، والتعاون معه، مشيرا إلى أنّ ذلك يعقبه لقاءات متعددة لمناقشة ما يمكن عمله في كل محافظة لمساهمة الحزب ماديا وفنيا في المبادرة.

وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون لحزب الوفد دور فعال ومؤثر في كل مناسبة سياسية، ليؤكد أنّ هذا الحزب الذي يمتد بتاريخه إلى مئة عام كان وما زال وسيكون الحزب الداعم للدولة المصرية والوطن والمواطن المصري.

وأعلن أبوشقة اختياره سفيرا لـ«حياة كريمة» وهذا تشريف وتكريم وتقدير لحزب الوفد قبل أن يكون له وحده، ورد قوي على بعض المغرضين الذي يزعمون أنّ حزب الوفد مهمش وهو ليس ذلك، وإنّما له كل التقدير والاحترام في المحافل، لافتا إلى أنّ أي شخص يفكر عكس ذلك فهذا الفكر غير صحيح ولا مكان له إلا في نفوس مغرضين لا يريدون الخير للحزب أو الدولة باعتبار الوفد جزء رئيسي في الحياة السياسية يمثل المعارضة الوطنية الشريفة ونضال الشعب على مدار مئة عام، والنظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، والوفد يمثل المعارضة الوطنية الشريفة الوطنية عندما يؤيد يؤيد عن حق وعندما يعارض يعارض عن حق، وعندما يؤيد مشروعات السيسي فلأننا جميعًا نراها على أرض الواقع.

وأكد أبوشقة أنّ حزب الوفد له دوره وتقديره السياسي، قائلا: «لا بد أن نكون عند مستوى المسؤولية، ونحن حزب مؤسسي نستمع للرأي والرأي الآخر، وقرار الحزب مؤسسي وأنتم أصحاب القرار، نحن أمام مشروع حياة كريمة وحزب يمثل جزء من النظام السياسي، فما الذي تستطيع كل لجنة أن تقدمه سواء دعم مادي أو معنوي، ولا بد أن يكون هناك توازنا ومواءمة بين الدعم المادي والمعنوي، وكل رئيس لجنة في كل محافظة في هذا المشروع للنهوض بالريف المصري لنكون أمام ريف عصري يتحقق فيه الحياة الشريفة الكريمة تليق بالنهضة الحديثة للجمهورية الثانية مصر في ثوابها الحديث».

وثمّن أبوشقة مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اهتمامه بالمواطنين وصحتهم، ومصلحة الفقراء، وأنّه يؤكد مرارا وتكرارا أنّ صحة المواطن المصري لها الاعتبار إلى جانب المشروعات العملاقة، والحياة الكريمة للمواطن المصري وبناء ريف عصري حديث، لافتًا إلى تبني الوفد لأي مشكلة خاصة بالمواطنين والتواصل مع المسؤولين مباشرة لحلها.

ونوه أبوشقة بالوقوف على عدة حقائق، أهمها أن الحزب ليس جهة تنفيذية في أي مشروع من المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع، وهناك جهات مسؤولة عن التنفيذ والتمويل، فإذا كان لنا المبادرة بالمساهمة المادية فهي في المقام الأول رسالة لها دلالة معنوية تفوق القيمة التي نقدمها؛ لأن المشروع يتكلف مليارات، والدلالة أن حزب الوفد يقف إلى جوار الدولة والمشروع الوطني العملاق الفريد في نوعه وأنه يؤيد ويناصر ويعضد هذا المشروع.

وحدد أبو شقة يوم 15 أغسطس المقبل للاجتماع المقبل مع رؤساء اللجان، على أن يستعد كل رئيس لجنة للحديث عن الإمكانيات المادية والمعنوية لكل لجنة وكيفية التواصل مع الجهات المعنية وكيفية تنفيذ المبادرة واقعيًا وفعليًا بشكل يليق بالمواطن، ثم يتم بعد هذا الاجتماع تحديد جولات المحافظات، وتبدأ باختيار محافظتين إحداهما بحري والأخرى قبلي بالتوازي، على أن يكون الاجتماع بشكل ثابت كل أسبوعين.

ووجّه أبوشقة، بتشكيل لجنة لفحص كل المقترحات المقدمة في هذا الاجتماع وكيفية التعامل معها، مؤكدًا أن حزب الوفد يقف بكل رجاله ورئيسه وأعضاء الهيئة العليا لمساندة ومؤازرة هذه المبادرة، وكلّف كل وسائل الإعلام الوفدية سواء الجريدة أو المركز الإعلامي أو البوابة الإلكترونية بإظهار دور اللجان وحزب الوفد في مبادرة حياة كريمة، وكل جهد لتنفيذ هذه المبادرة؛ لأن هذا الدور الحقيقي للإعلام إظهار دور الحزب ومجهوده ومواقفه الوطنية.