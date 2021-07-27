تستمر لمنتصف الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة الأيام الماضية، وكانت أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وسجلت القاهرة 34 درجة مئوية، موضحةً أن الموجة الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على مصر، في معظم أيام فصل الصيف، لكنه يتذبذب جهة الشرق أحيانا ويبدأ المرتفع الجوي في التأثير على البلاد وتنخفذ درجات الحرارة مرة أخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «بداية من اليوم ستشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 36 درجة مئوية، و33 درجة للسواحل الشمالية، و42 درجة بجنوب البلاد».

وتابعت: «نسب الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، و80% على الوجه البحري والقاهرة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومع نهاية الأسبوع ستصل درجات الحرارة إلى 38 درجة، وسيستمر ذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، ولن تتجاوز 38 درجة في القاهرة و43 درجة في جنوب البلاد».

وأردفت، أن شهر أغسطس يشهد درجات حرارة ونسب رطوبة أعلى، لكن رغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فإن أعلى درجات حرارة يجرى تسجيلها تكون في فصل الربيع، لكن نسبة الرطوبة كانت منخفضة جدا لذلك لم يشعر الناس بارتفاع درجات الحرارة في الرطوبة.