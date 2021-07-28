عضو بالوفد يتبرع بـ100 ألف جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة باسم الحزب

أعلن المحاسب مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تبرعه باسم الوفد بمبلغ قدره 100 ألف جنيه لدعم ومساندة مشروع مبادرة حياة كريمة.

وأكد شحاتة أن الوفد بدوره دائما على مر التاريخ سيبقى ويظل مساندا للدولة المصرية ويكون أول من يبادر بدعم بناء دولة عصرية حديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل هموم هذا الوطن على عاتقه طوال الوقت.

كريمة القاضي: نقترح إنشاء صندوق لكل دولة بمساهمة رجال الأعمال

وجهت كريمة القاضي رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بالمنوفية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياره للمستشار بهاء الدين أبو شقة سفيرا لمبادرة حياة كريمة.

وقالت القاضي إن الوفدين في بيت الأمة فخورين باختيار أبو شقة سفيرا للوفد بالمبادرة، مقترحة التعاون مع رجال الأعمال في القرى النوع وإنشاء صندوق لكل قرية، لتوفير الدعم اللازم لاحتياجات كل قرية.

ودعت رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بالمنوفية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لزيارة اللجان في المحافظات لدعم جهودها في مبادرة حياة كريمة.

وقال المهندس أشرف علي الدين رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية، إن إنشاء صندوق تبرعات بمساهمة من رجال الأعمال يبدأ برجال الأعمال في بيت الأمة سيكون له دور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة.

وأشار على الدين إلى أن حزب الوفد في الإسماعيلية دعما لجهوده في مساندة مشروع الدولة لحياة كريمة، سيبادر بتشجير أول قرية وتوفير بئر مياه إهداء من الوفد لمصر والمصريين.

ولفت علي الدين إلى أن مساهمات الوفد تُعد بمثابة احتفالية كبرى تدل عن أن حزب الوفد متواجد دائما في صفوف المجتمع، يرعى متطلبات أبنائه ويسعى للمساهمة في تنفيذها وتوفير ها.

باسم رجب يقترح تخصيص لوحة شرف لتدوين أسماء المتبرعين في المبادرة

قال باسم رجب، رئيس لجنة شباب الوفد بالغربية، إن مبادرة حياة كريمة تضم منسقين في جميع محافظات الجمهورية ويجب التنسيق معهم من أجل تقديم عمل جماعي.

واقترح رجب تقديم إستراتيجية وخطة عمل للجان الحزب بالمحافظة للمشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريم بجانب تشكيل لجنة رفيعة المستوي للتواصل مع منسقين المبادرة وعمل لوحة شرف في جريدة الوفد لتدوين أسماء المشاركين في المبادرة وتغطية إعلامية في الجريدة والموقع الإلكتروني.

محمد خليفة يقترح عمل فصول محو أمية الكبار بالتزامن مع حياة كريمة

وجه الدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختبار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد كسفير لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف خليفة أن حياة كريم تقوم على الاهتمام بالبنية التحية في القرى والنجوع والمركز مشيرا إلي أهمية تشكيل لجنة من بكل لجان الحزب بالمحافظات تقوم بحصر المشاكل التي يعاني تعاني منها هذه القرى.

واقترح خليفة على اللجان العامة للحزب بعمل فصول محو أمية الكبار بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة بجانب إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مسئولي مبادرة حياة كريمة لاختيار لون موحد لطلاء منازل كل محافظة مشاركة في المبادرة من خلال المجتمع المدني ورجال الأعمال.