التعليم العالي: 31 جامعة مصرية في تصنيف تايمز 2021

اعلنت أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتائج مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو 2021، والذي بيّن وجود 31 جامعة مصرية في تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية، حيث احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز العاشر عربيا والأول محليا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الثانية محليا (الحادية عشر عربيا)، وجامعة المنصورة في المرتبة الثالثة محليا (الثالثة عشر عربيا).

وتابعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّ جامعة كفرالشيخ وجامعة قناة السويس جاءتا في المرتبة الرابعة محليا (السابعة عشر عربيا)، وجامعة الإسكندرية في المرتبة الخامسة محليا (التاسعة عشر عربيا)، وجرى تصنيف 125 جامعة عربية في 14 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الأكاديمية، أنّه جرى إدراج 30 مؤسسة أخرى بحالة «مراسل»، والتي لم تستوف معايير الأهلية الخاصة للحصول على الترتيب، وجرى استخدام 16 مؤشر أداء مقسمة على 5 مجالات: التدريس (بيئة التعلم)، البحث (الحجم والدخل والسمعة)، الاستشهادات (تأثير البحث) والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث).