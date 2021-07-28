«المقابر غلبت الشقق».. مدافن يصل سعرها لـ3 ملايين جنيه وعروض خاصة على أوليكس

أصبحت أسعار المدافن في محافظتي القاهرة والجيزة تفوق الخيال، حيث قد يصل سعر الجبانة الواحدة لـ3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي أصبح عبئا كبيرا على المواطن البسيط الذي لا يستطيع توفير هذا المبلغ الضخم، لتعلن محافظة الجيزة عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة حتى يوم 29 يوليو الجاري.

سمسار: قد يصل سعر الجبانة إلى 3 ملايين جنيه

وقال ماهر السيد، أحد سماسرة المقابر داخل محافظة القاهرة، إن أسعار المقابر زادت بشكل مبالغ به خلال الفترة الأخيرة، خاصة في بعض المناطق التي يسكنها الأثرياء، حيث قد تصل الأسعار في مدينة نصر والعين السخنة من نصف مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه بالنسبة لمقبرة 80 مترا.

وأضاف ماهر خلال حديثه لـ« الوطن»، أن السبب الرئيسي في ارتفاع المقابر هو مساحتها والمنطقة التي تقع بها والتجهيز الداخلي والخارجي للمقبرة، حيث أن بعض المدافن أصبحت تعمل بالطاقة الشمسية، وأيضا يختلف السعر بكيفة البناء سواء بطوب أثري أو طوب وردي أو رخام وغيرها من الأدوات الحديثة المستخدمة للبناء.

وأوضح أن أسعار المقابر في القاهرة الجديدة لا تتعدى نصف مليون جنيه، الأمر الذي يدفع بعض المواطنين لاختيار أماكن بعيدة بأسعار بسيطة، لافتا إلى أن مقابر بعض المحافظات الأخرى لا تتخطى 200 ألف جنيه مثل مقابر الفيوم وغيرها.

وتابع: «أغلى مقابر هي المقابر القديمة التي يتخطى عمرها 100 عام، وقد تصل مساحتها لـ150 مترا، ولكن غالية الثمن نظرا لتاريخها وتميزها من خلال بعض المواقع الأثرية داخل القاهرة».

أوليكس تعرض مقابر للبيع

وعرض تطبيق «أوليكس» الخاص بشراء وبيع المنتجات على الإنترنت، العديد من المقابر والتي تبدأ مساحتها من 22 مترا والتي يبلغ سعرها 80 ألف جنيه، ويوجد بعض المقابر مرتفعة السعر في مدافن مقابر طريق السويس، والتي يبلغ مساحتها 44 مترا وسعرها 550 ألف جنيه.

الجيزة تعلن مد فترة تلقي طلبات حجز المدافن

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت أن قرار مد فترة تلقي طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، جاء بهدف التسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة، والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية من 23 مايو وحتى 13 يونيو الماضيين، تقدم عدد 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط، بينما تقدم للحجز، خلال نفس الفترة، 5350 مواطنا.