حظك اليوم برج الثور الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، ومن المهم ألا تعلن خططك وأخبارك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.