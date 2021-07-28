«بنها» تستقبل أستاذًا بجامعة ليون الإسبانية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتورة إلينا بيريز الأستاذ بكلية التربية جامعة ليون بإسبانيا؛ في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعتي بنها وليون بإسبانيا ضمن مشروع ايراسموس.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية وأعضاء فريق المكتب.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في ضوء تفعيل مشروع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين جامعة بنها وجامعة ليون بإسبانيا، حيث استضافت الجامعة الإسبانية الدكتورة هالة زايد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري لزيارة كلية الهندسة الصناعية وعلوم وهندسة الحاسب والاطلاع على الإمكانيات العلمية بجامعة ليون في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

بينما استضافت جامعة بنها الدكتورة إلينا بيريز، التي ألقت محاضرتين بكلية التربية إحداهما لأعضاء هيئة التدريس عن نظام التعليم بأسبانيا والأخرى للطلاب عن طرق تدريس مبتكرة في تدريس اللغة الإنجليزية.

وأضاف «الجيزاوي» أن جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى.

من جانبه، قال الدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتبادل الطلابي بين جامعتي بنها وليون الاسبانية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.

وأشار «النجار» إلى أنه على هامش الزيارة تم تنظيم رحلة ترفيهية للزائرة الإسبانية لزيارة أهم المعالم السياحية في مصر.