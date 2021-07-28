«حماية المستهلك» يقدم 10 نصائح هامة للتسوق عبر الإنترنت

قدم جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح هامة للمواطنين، الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت وشراء مستلزماتهم من المواقع الإلكترونية، مقابل الدفع عند التوصيل أو بالدفع عن طريق البطاقة الائتمانية.

وحذر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، من استعمال أكثر من بطاقة ائتمانية خلال الشراء من المواقع الإلكترونية، كما شدد على أهمية عدم تدوين بيانات البطاقة الإلكترونية عبر رسائل البريد الإلكتروني.

نصائح التسوق عبر الإنترنت

1. التجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء من أجل مقارنة الأسعار والمواصفات الخاصة بكل سلعة تريد شرائھا.

2. تسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملھا في الشراء.

3. قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منة تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.

4. احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع، خاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت.

5. احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بھا عبر الشبكة وقم بطباعته، مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب Hard disk.

6. لا تعط أبدا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة.

7. قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وأسماء الشركات التي اشتريت منھا، والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعھا على الإنترنت.

8. استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت وخصصھا لھذا الغرض حتى يسھل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد ھذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الإنترنت.

9. انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستھلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاھدة السلع قبل الشراء.

10. اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستھلك.

ولجهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا يحمل رقم 19588 خصصه الجهاز من أجل تلقي شكاوى المواطنين عليه.