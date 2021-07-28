«إكسون موبيل» تتعاون مع شركة «تريلا» في مصر لتحسين خدماتها

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تريلا في ديسمبر الماضي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الشحن بمصر؛ إذ أن الشركة الأخيرة هي منصة إلكترونية تستخدم حلول تكنولوجية مبتكرة، وتربط الجهات الشاحنة بطالبي خدمات الشحن من العملاء الأفراد.

يتزامن ذلك مع عزم إكسون موبيل مصر على تقديم الحلول الرقمية الجديدة، ودعم المبتكرين من الشباب، حتى خارج حدود مجال صناعة الطاقة.

وستساهم مبادرة إكسون موبيل مع تريلا في تحسين إنتاجية السائقين، وكفاءة أساطيل الشحن، عبر استخدام زيوت محركات موبيل عالية الأداء «موبيل دلفاك»، والمصممة خصيصا لتحسين أداء الشاحنات، وتقليل تكلفة الوقود.

وستضيف هذه المبادرة قيمة كبيرة لسوق الشحن، وزيادة فرص العمل المتاحة في مجال نقل البضائع.

وقال محمد الأعصر، مدير تطوير السوق في شركة إكسون موبيل مصر: «تهدف إكسون موبيل من خلال هذا التعاون والدعم المقدم إلى المساهمة في تمكين عملاء زيوت تشحيم موبيل من مالكي وسائقي الشاحنات في مصر من العثور على فرص عمل متاحة عبر منصة رقمية مبتكرة، فبصفتنا شركة رائدة في سوق مواد التشحيم في مصر نرغب دائما في تعزيز كفاءة وإنتاجية أشغال عملائنا، بالإضافة إلى دعم الشركات التقنية الناشئة والواعدة التي تقودها فرق شابة وملهمة ونشطة مثل تريلا».

من جانبه، قال عمر هجرس، الرئيس التنفيذي لشركة تريلا: «نحن متحمسون للغاية بعقد اتفاقية التعاون مع إكسون موبيل، حيث نأمل أن نخلق سويا نظام متكامل يدعم السائقين ويحسن من الوضع الراهن للخدمات اللوجستية، من خلال هذا الدعم سنعمل على تنمية ورفع كفاءة شبكة شاحنات النقل المستخدمة في جميع أنحاء الجمهورية».

وأضاف «هجرس»: «معدل النمو الذي شهدته منصة تريلا في فترة قصيرة من الزمن، على الرغم من الظروف الصعبة إنما يدل على أن السوق مهيأ للتغيير، ونعتقد أن تريلا تسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة الشحن في مصر والمنطقة بأسرها».

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها لشركة إكسون موبيل من حيث التعاون في شركة تكنولوجية ناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أنه منذ تأسيس منصة تريلا الإلكترونية في العام 2019، شرعت الأخيرة في مهمتها للارتقاء بمجال النقل بالشاحنات، في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعمل النظام التكنولوجي على الربط الفوري بين شركات الشحن وشركات النقل، باستخدام تحليل البيانات، لتحسين المسارات التي يسلكها السائقون، كما يعمل على زيادة طلبيات النقل، فضلا عن ذلك، تعمل منصة تريلا على توفير فرص عمل مجزية ومستدامة لسائقي الشاحنات، وفي نفس الوقت تخفض من التكاليف التي يتكبدها الشاحنون من خلال تحسين كفاءة التحميل، مع تمكين العميل من التتبع الفوري للشحنات.