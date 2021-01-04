«إكسون موبيل» تحصل على حق امتياز للبحث والتنقيب في مصر

وقعت شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد بالمشاركة مع شركة ثروة للبترول اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، للحصول على حق امتياز يغطي أكثر من 4000 كيلومتر مربع في منطقة «ستار» البحرية والتي تقع في المياه الإقليمية المصرية.

وتقوم شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد بعمليات التشغيل وتمتلك حصة تبلغ 90%، بينما تمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%.

وتتضمن عمليات التشغيل إعادة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وقال المهندس عمرو أبو عيطة، مدير عام شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد في مصر، «تعزز تلك الاتفاقية الجديدة من انشطتنا في مجال البحث والتنقيب في مصر ومنطقة شرق المتوسط، نحن نُقدر التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وسعداء بحصولنا على هذه الفرص في مصر».

وتقع منقطة «ستار» البحرية بجوار شمال شرق العامرية البحرية بمنطقة الدلتا، وتؤكد الاتفاقية الجديدة على اهتمام شركة إكسون موبيل بأعمال البحث والتنقيب في مصر، وذلك بعد توقيع الشركة ببداية سنة 2020 على اتفاقيتين للبحث والتنقيب في البحر المتوسط في منطقتي شمال مراقيا وشمال شرق العامرية البحريتين.

وأضاف المهندس عمرو أبو عيطة، «تُعتبر شركة إكسون موبيل شريك للتنمية في مصر منذ 118 عاماً، ونتطلع للمزيد من النجاحات وتطبيق خبراتنا وتكنولوجيا أكسون موبيل المتقدمة للبحث والتنقيب في مصر».

ووقع تلك الاتفاقية كل من المهندس عمرو أبو عيطة والدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس حسين فرغلى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للبترول، تحت رعاية معالي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا.

وتعد تلك الاتفاقية امتداد للنجاح المستمر ولسجل الأنشطة طويلة الأمد التي تقوم بها شركة إكسون موبيل في مصر.

تعتبر شركة إكسون موبيل من أكبر الشركات العالمية متداولة الأسهم في قطاع الطاقة، وتستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكارات لتلبية احتياجات العالم المتزايدة في هذا المجال.

وتعد إكسون موبيل من الشركات الرائدة حول العالم في مجال تنفيذ مشاريع تسييل الغاز الطبيعي، وهي أحد أكبر شركات تكرير منتجات البترول والتسويق لها، بالاضافة الى أحد أكبر الشركات في العالم للمنتجات الكيميائية التابعة لها.