بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث بالساحل الشمالي

أصيب 11 مواطنًا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث الساحل الشمالي، تصادم خلاله سيارتان ملاكي أمام قرية الزهور على طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، اليوم الأربعاء، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين لمستشفى العلمين

ونقلت الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى جميع المصابين في الحادث وهم: حسين سالم علي 17 سنة من الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سلامة أحمد 19 سنة من الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد السيد نمر 22 سنة من الشرقية، بدون إصابات، وسلامة محمد سلامة 18 سنة من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسمية غنمي محمد 45 سنة من الشرقية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وليلى هلال غانم 26 سنة من الشرقية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد صابر عمير 28 سنة من الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سلامة سلمي 22 سنة من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأمل سليمان سلامة 45 سنة من الشرقية مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسماح أشرف عبدالله 14 سنة من الشرقية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وآية سالم محمد 19 سنة من الشرقية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم.

المباحث تعاين موقع حادث الساحل الشمالي

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي موقع حادث الساحل الشمالي، وجار الفحص والمعاينة؛ للكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه ورفع تقرير إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.