مؤلف «ماما حامل» عن سحب الفيلم من السينما: أمر يخص التوزيع

أبدى السيناريست لؤي السيد، سعادته بالتعاون مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي في فيلم «ماما حامل»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، واصفًا إياها بأنها نجمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتقدر مجهود من حولها وتحترم تخصص كل فرد في فريق العمل.

مؤلف «ماما حامل»: سحب الفيلم من السينما ليس له علاقة بجودة العمل الفني من عدمه

وفيما يخص سحب فيلم «ماما حامل» من دور العرض السينمائي خلال الساعات الماضية، قال لؤي السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن «ماما حامل» حقق نجاحًا في السينما منذ عرضه وخصوصًا في دول الخليج و«عامل صدى كويس»، ومسألة بقاءه في السينما بعد فترة من الوقت من عدمه تخص شركات التوزيع، وليس له علاقة أو دلالة بإذا كان الفيلم جيدًا من عدمه، فضلًا عن طرح أفلام جديدة سواء عربية أو أجنبية بدور العرض السينمائي.

مؤلف «ماما حامل»: ليلى علوي نجمة كبيرة وتحترم فنها والعاملين معها

وأشار لؤي السيد إلى أن الفنانة ليلى علوي، أحبت دورها منذ قراءتها للسيناريو وشعرت أنه يشبهها «أنا والمخرج محمود كريم كنا بنتمنى فعلًا إن تلعب ليلى علوي هذه الشخصية بالفيلم، وبالفعل جهة الإنتاج عرضت عليها ووافقت، وفعلًا الجمهور كان سعيد بها وبالكيمياء التي جمعت بينها والفنان بيومي فؤاد».

فيلم «ماما حامل» والذي حقق إيرادات إجمالية تزيد عن 4 ملايين جنيه منذ طرحه بالسينما في شهر يوليو الماضي، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي، نانسي صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان شريف دسوقي، سيناريو وحوار لؤي السيد، إخراج محمود كريم، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يقنعان ولديهما بالزواج، وتحدث مفاجأة في عيد زواج الأب والأم، حيث يتفاجئ الجميع بأن «ماما حامل» وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الكوميدية.