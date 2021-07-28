إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021.. وطلاب: المسائل معقدة

كشف سامح رياض، معلم مادة الرياضيات، إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021، الذي عقد اليوم ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، فيما أكّد عدد من الطلاب أنَّ الإجابة على الامتحان تحتاج إلى وقت طويل.

تعرف على إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021

وأوضح عدد من طلاب الشعبة العلمية لـ«الوطن»، أنَّ إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021، اعتمدت على الفهم، موضحين أنَّ الأسئلة بها الكثير من الخطوات التي يجب على الطالب تنفيذها حتى يصل إلى الحل النهائي للمسألة وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً، مبينين أنَّ الوقت المحدد للامتحان ساعتين وهو غير كافي تماماً، لأن الامتحان به الكثير من الرسومات المعقدة.

وترصد «الوطن» في الصور التالية إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 بحسب «رياض»:

وعلى الخط نفسه، قال الطالب محمد أحمد، إنَّ إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 تحتاج إلى وقت طويل، مؤكّداً أنه لم يتمكن من مراجعة إجابته بكل الأسئلة في الامتحان، موضحاً أنَّ الامتحان ركز على أفكار جديدة غير مألوفة، وجاءت الرسومات بشكل معقدز

إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021 تحتاج وقت طويل

واتفق معه الطالب محمود عبدالقادر، والذي أكّد أنَّ الامتحان جاء غير مباشر، والأسئلة معقدة وتحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين.

وأضاف «عبدالقادر»، لـ«الوطن»، أنَّ الوقت لم يكن كافياً للإجابة على الأسئلة، والمسائل تشمل الكثير من الخطوات لحلها، لافتاً إلى أن الامتحان تكون من 25 سؤالاً اختيارياً، واعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّدت أنَّه تمّ ضبط الطالب الذي سرب امتحان الديناميكا اليوم، موضحة أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبات رادعة عليه، لافته إلى أنَّ الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشددة على أولياء الأمور والطلاب بضرورة التركيز في الامتحانات وعدم الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي.