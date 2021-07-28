طلاب الشعبة العلمية: «امتحان الديناميكا صعب والرسوم غير مباشرة»

أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي رياضة، أن امتحان الديناميكا جاء صعبا، موضحين أن الامتحان اشتمل على عدد من الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تركيز شديد، موضحين أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة على جميع الأسئلة، مضيفين أن الامتحان تضمن الكثير من الخطوات المعقدة في حل المسائل الرياضية.

يقول الطالب محمود عبدالقادر، طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الديناميكا جاء غير مباشر، موضحا أنه هناك بعض الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين، لافتاً إلى أن المسائل ركزت على أفكار جديدة.

وأضاف «عبدالقادر»، لـ«الوطن»، أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة على جميع الأسئلة، موضحاً أن الديناميكا تحتاج إلى وقت طويل لأنها تشمل الكثير من الخطوات لحل أي مسألة.

«حماية»: الوقت لم يكن كافياً للإجابة على الأسئلة

من جانبه، أكد الطالب محمد حماية، أن الامتحان تكون من 25 سؤالاً اختيارياً، موضحاً أن بعض أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز شديد، مؤكداً أن الامتحان اعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي بشكل جيد.

وأضاف «حماية»، أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة على الأسئلة، موضحاً أن الامتحان به حوالي 6 مسائل معقدة وغير مباشرة.

واتفق الطالب محمد أحمد، والذي أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية، أن الامتحان جاء في مستوى صعب، موضحاً أن واضع الامتحان ركز على أفكار جديدة: «الأسئلة تحتاج إلى خطوات كتير وممكن الطالب يغلط في خطوة واحدة بتضيع عليه المسألة كلها».

وأضاف «أحمد»، أن رسوم الامتحان جاءت معقدة وغير مباشرة، موضحاً أن الوقت لم يساعده في مراجعة كافة الأسئلة وإجاباتها، مؤكداً أنه هناك بعض الأسئلة شبيه بأسئلة الامتحانات التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنها حريصة على متابعة أي محاولات لتسريب الامتحان، موضحة أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على الغش في اللجان الامتحانية.