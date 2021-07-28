أسعار الذهب تتراجع جنيها في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب، منتصف التعاملات اليومية، تراجعا طفيفا بقيمة جنيه عقب استقرار دام 3 أيام، ويعاني المعدن الأصفر من تذبذب في الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري بين الانخفاض والصعود خلال اليوم الواحد.

وسجل عيار 24 في مصر، 907.22 جنيه مقابل 908.67 جنيه للبيع في بداية التعاملات، وعيار 21 نحو 795.11 جنيه، وبلغ عيار 18 نحو 681.52 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و361 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا، اليوم الربعاء 28 يوليو، ليباع عيار 24 بسعر 57.78 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 50.56 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.33 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.798.26 دولار.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب حاولت الصمود عند سعر 18000 للأوقية، إلا أنها ومع ترقب الأسواق لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي للإعلان عن قرار الفائدة، حدث ارتباك في المعدن الأصفر مقابل استقرار الدولار الأمريكي.

وبين أن العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء قد سجلت تراجعا طفيفا بحوالي 0.03%، في الوقت نفسه سجلت العقود الآجلة لمعدن الذهب تراجعا بنحو 0.16% خلال تعاملات اليوم لتنخفض إلى مستويات 1,796.95 دولار للأوقية.

ونوه بأن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الجاري، يأتي في ظل مخاوف من ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية لفترة طويلة، مع توقعات بإبقاء البنك على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%.

ومحليا، وصف سكرتير الشعبة تراجعات الذهب عالميا بالمحدود ولا يؤثر على حركة المبيعات في سوق الصاغة، إلا أنه أشار إلى أن أي تراجع في سعر المعدن النفيس يعطي تفائلا فقط لدى المتعاملين.