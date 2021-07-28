تصل لـ49%.. 11 سلعة سجلت أكبر نسب ارتفاع في الأسعار.. تعرف عليها

كشفت تقارير اقتصادية صدرت عن الغرف التجارية- حصلت «الوطن» على نسخة منها- عن 11 صنفا سجلت أكبر مستويات في الأسعار مقارنة بالسلع والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، خلال عام، تأتي في مقدمتها الحديد والأسمنت والزيوت والمسلى واللحوم الحمراء والجبن والألبان والبيض والمنظفات والفاكهة والبقالة، وتراوحت نسب الزيادة بين 1 إلى 49%.

وأشارت التقارير إلى أن زيوت الطعام سجلت نسبة زيادة خلال عام من 2020 إلى 2021 بنسبة 16%، كما سجلت أنواع المسلى نفس الزيادة، وارتفع الجبن بنسبة 3%، وسجلت الألبان نفس الزيادة بنسبة 3%.

كما سجل البيض نسبة ارتفع خلال عام 3%، فيما زادت اللحوم الحمراء بنحو 1% والفاكهة بنسبة 11.2%، وسجلت المنطفات نسبة 3%، وزاد الأسمنت بنسبة 19.2%، كما سجل حديد التسليح نسبة زيادة 49.5%.

وكانت الغرف التجارية قد أعلنت عن استقرار عدد كبير من السلع والمنتجات خلال يوليو الجاري، بالمقارنة بالشهر الماضي ومنها:

الدقيق والمخبوزات، زيت الطعام، المسلى، منتجات الألبان، والبقوليات واللحوم والدواجن والبيض والأسماك واللحوم المجمدة، والمياه الصحية وأنابيب البوتاجاز وقطع غيار السيارات.

ويباع الدقيق البلدي السائب بسعر 6.5 جنيه، والمكرونة السائبة 1كيلو بسعر 8 جنيهات، والمعبأة 400 جرام بسعر 5 جنيهات، وتباع اللوبيا بسعر 24 جنيها والفاصوليا البيضاء المجففة بسعر 24جنيها، والفول الصحيح المستورد 16 جنيها، والفول الصحيح البلدي يباع بسعر 22 جنيها، والعدس الأصفر يباع بسعر 16 جنيها.

ويباع الأرز بـ8جنيهات، وذرة العوجة تباع بسعر 6 جنيهات، فيما يباع السكر بسعر 8.5 جنيه وزيت الشمس 900 جرام يباع بسعر 33جنيها.

ويباع شاي لبيتون 40 جراما بسعر 5 جنيهات ولبيتون 250 جراما يباع بسعر 25 جنيها، ويباع شاي العروسة بسعر 3.5 جنيه، وشيكولاتة كادبوري تباع بـ 22 جنيها، المياه المعدنية تباع بسعر 5 جنيهات وسمن روابي كيلو يباع بسعر 23 جنيها، وزبدة صفرا نيوزيلاندي 110جنيهات.

وتباع الزبدة الجاموسي بسعر 100 جنيه، ولبن جاموسي يباع بـ 12 جنيها والجبن أبيض بـ40 جنيها، والجبن الأبيض الخزين يباع بـ 60جنيها، والصابون التركي بـ8 جنيهات، ونصف دستة صابون لوكس يباع بسعر 24جنيها، وكلوركس لتر أبيض يباع بـ10جنيهات، والأريال أتوماتيك 250 جراما مركز بسعر80 جنيها، وبايجون للحشرات الزاحفة كبير يباع بسعر23 جنيها، معجون الأسنان يباع بـ18جنيها، اللحم البلدي يباع بسعر 110 جنيهات.