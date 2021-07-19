محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان تخفيض أسعار السلع الغذائية بالطور

افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، مهرجان تخفيض أسعار السلع الغذائية، الذي نظمته مديرية التموين بمجمع دلتا ماركت بمدينة طور سيناء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للتخفيف على المواطنين.

ويضم المعرض عددا كبيرا من الباكيات تحتوي على كل المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

قال المحافظ إن المعرض أقيم بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ومديرية التموين وكبار تجار الجملة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل.

وأشاد المحافظ بتنوع السلع الغذائية، والتخفيضات في أسعار كل المعروضات التي تناسب جميع المستويات.

وأكد المحافظ، أنه حريص على التوسع التنافسي في الأسعار، واستمرارية تخفيضات السلع الغذائية، لمكافحة الغلاء، والتصدي لجشع بعض التجار، وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ووجه المحافظ التهنئة إلى كل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستمع لآراء بعض المواطنين داخل المعرض حول زيادة أسعار بعض السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه، موجها بتخفيض السلع بشكل فوري.

وزف المحافظ بشرى سارة للمواطنين، وهي توزيع كميات كبيرة من لحوم الأضاحي على المواطنين مجانًا خلال عيد الأضحى، بالتعاون ما بين المحافظة ووزارة الأوقاف، والجمعيات الخيرية، وتبرعات بعض رجال الأعمال، إضافة إلى إرسال كميات من اللحوم إلى بعض الأسر داخل منازلها.

كما وجه بإقامة بعض المنافذ المشابهة للمعرض في عدد من المدن الأخرى.

شهد الافتتاح الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والمهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.