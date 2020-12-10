الغرفة التجارية: استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

شهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية، استقرارا دون زيادة خلال الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، بحسب الغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت أسعار اللحوم البلدية، استقرارا في محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم ومنافذ القوات المسلحة المختلفة عند مستويات الشهرالماضي.

واستقر سعر اللحم الكندوز بين 100 و130 جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار اللحم الضأن ما بين 120-140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100و 110 جنيهات، وسجلت اللحوم في القرى والنجوع 90 جنيها للكيلو.

وأرجع محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، الاستقرار إلى تراجع الإقبال.

فيما سجلت اللحوم البيضاء، استقرارا بالمزارع ومحال البيع، بعد شهر من تذبذب في الأسعار خلال الأشهر الماضية، بين الارتفاع والانخفاض، حيث تتراوح الأسعار للمستهلك ما بين 22 و26 جنيها للكيلو، ويباع الكبد والقوانص بـ30جنيها، والدواجن الحمراء تباع بأـسعار تتراوح ما بين 28 و30 جنيها للكيلو، وزوج الحمام بـ60 جنيها للكيلو، والبط بأسعار تتراوح ما بين 35 و45 جنيها.

وأرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، الأسباب إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلك، التي أدت إلى شراء ما يكفيه من احتياجات ضرورية، مع تزايد الكميات من الدواجن الحية لدى المربين بالمزارع، واستمرار دورة التربية التي تستهلك بالتالي علفا أكثر من المردود الاقتصادي لطول فترة التربية، وهو ما يمثل خسارة للمربين ما يدفعه لبيعها بأقل الأسعار لتصريف الإنتاج وتقليل الخسائر.

فيما استقرت أسعار الأسماك، بحسب أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 25 و30 جنيها للكيلو الواحد، والبوري يباع بأسعار تتراوح ما بين 45 و55 جنيها، والسمك الفلية ما بين 30 و90 جنيها، والسيبط والكاليماري بين 110و170 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الأرز والدقيق والمكرونة، بسبب وفرة المعروض والإنتاج، ليباع كيلو الدقيق السائب، ما بين 6 و7 جنيهات بحسب الجودة، والدقيق المعبأ بين 7 و10 جنيهات للكيلو، أما بالنسبة للمكرونة فاستقرت عند 4 و4.5 جنيها لعبوة الـ400 جرام، بحسب رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات.

وذكر شحاتة، أن هناك استقرار في غالبية أسعار الحبوب، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وهناك فائض كبير في المخازن لأن تخزين البقوليات والحبوب لا يحتاج إلى مخازن جيدة التهوية، ويباع العدس الأصفر السائب بأسعار 16جنيها، والعدس بجبة يباع بـ18جنيها، والحلبة تباع بـ12إلى 14 جنيها للكيلو، وحمص الشام يباع بـ32جنيها، والفاصوليا البيضاء بـ24-30 جنيها، والفريك البلدي يباع بأسعار تتراوح ما بين 30 و35 جنيها.

كما استقرت أسعار السكر عند 7و8 جنيهات للكيلو، والشاى 4.5 و5 جنيهات للعبوة الـ40 جراما، فيما شهدت أسعار المسلي الزيوت استقرارا في الأسواق، بحسب أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة.

وقال فوزي، إن سعر زيت الطعام يباع بسعر 15-18 جنيها، وزيت عباد الشمس يباع بسعر 18و20 جنيه، والمسلي الصناعي يباع بسعر يتراوح ما بين 36-39 جنيها لغالبية الأوزان.

وأشار إلى أنه ما ساعد على استقرار الأسعار، توفير الحكومة للكميات التي تصرف من الزيوت على بطاقات التموين، حيث يحصل الفرد على احتياجاته من الزيوت المختلطة الجيدة، بسعر يتراوح مابين 18و20 جنيها للتر، داخل البطاقات التمونيية.

وشهد الشهر الجاري حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة للزيوت ودخول عدد جديد من الأسماء الجديدة في الأسواق وعرضها للمنتجات من الزيوت والمسلي النباتي في الأسواق بأسعار مغرية لجذب المستهلكين.