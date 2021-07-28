فرنسا: تلقيح 50% من المواطنين ضد كورونا بشكل كامل

حققت فرنسا، اليوم الأربعاء، خطوة إيجابية جديدة في طريق السيطرة على تفشي انتشار فيروس كورونا، من خلال الإعلان عن تلقيح 50% من مواطني البلاد بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأورد تلفزيون «فرانس 24»- في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الحكومة الفرنسية تأمل في أن تتمكن من زيادة هذه الأرقام قبل انتهاء فصل الصيف، فيما يزال وضع من لا تمكنهم حالتهم الصحية من الحصول على اللقاح مصدر قلق للسلطات.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن، في تغريدة له قبل يومين، حصول أكثر من 60% من إجمالي المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.