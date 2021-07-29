«التعليم» تكشف شروط التقديم لمدارس المتفوقين بعين شمس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقدم لامتحان القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أن التقديم لهذه النوعية من المدارس يجرى إلكترونيا.

وأكدت الوزارة أنه لا تقبل أي اعتذارت حال التأخر عن مواعيد الاختبارات، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالشروط التي أعلن عنها للالتحاق بالمدرسة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط التقدم لامتحان القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس:

* ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما.

* أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2021 في ذات العام.

* ألا يقل مجمول الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة عن 252 درجة فأكثر بنسة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم طرق تسديد الرسوم، كالتالي:

* تسديد 50 جنيها للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بمدرسة المتوفقين الثانوية بنين بعين شمس.

* يسدد الطالب هذه الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومكاتب البريد المصري، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقد.

* تستلم الإدارات والمديريات التعليمية الإيصالات، وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

* لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال «23 ع ح» أو إيصال (123 ث ع).

وترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للتقديم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

* ينهي الطالب التسجيل الإلكتروني، وحفظ بياناته، وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها، وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

* صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بيان نجاح معتمد.

* صورة من شهادة الميلاد.

* عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم.

* إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.