«تعرض للتنمر» القصة الكاملة لانتحار طالب داخل مدرسة المتفوقين بالعبور

شهدت مدرسة المتفوقين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، واقعة حزينة حيث أقدم طالب بالمدرسة على الانتحار فجأة بإلقاء نفسه من أعلى الدور الرابع، بعد أن سجل رسالة صوتية على تليفونه المحمول يعلن فيها أنه يتعرض لمضايقات وتنمر من زملائه مما دفعه للانتحار رغم قيامه بتقديم حفل لتكريم المتفوقين قبيل الواقعة التي جرت وسط حالة ذهول بين العاملين والطلاب بالمدرسة لأن الطالب المنتحر كان من المتفوقين ولم تظهر عليه أي علامات تدعو للقلق من إقدامه على الانتحار.

البداية

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد انتحار الطالب «أ.هـ»، بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع مما أدى إلى مصرعه فى الحال في ظروف غامضة.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث، وسؤال أهل المتوفي وشهود عيان الواقعة ورجحت التحريات الاولية إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجأة داخل المدرسة.

تحريات المباحث

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية عن ظروف وملابسات إنتحار الطالب حيث تبين أنه متفوق دراسيا وأصيب فجاءة بحالة إكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تعلثمه في الحديث في بعض الأوقات مما أصابه بإهتزاز نفسي وقرر الانتحار.

وكشفت التحقيقات أن الطالب سجل «رسالة صوتية»، على تليفونه المحمول قال فيها «إنه فاشل ويتعرض لمضايقات من زملائه وتنمر وقرر الانتحار» وبعدها ألقي بنفسه بالرغم أنه كان قدم حفلا مدرسيا لتكريم المتفوقين بالمدرسة قبيل مفاجأته للجميع بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الرابع.

تحقيقات النيابة

أمرت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحام العام لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بأمن القليوبية بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة حيث تبين أن الطالب مريض نفسي ويعاني من لعثمة في الكلام مما تسبب في تنمر الطلاب زملائه فأصيب بحالة من الاكتئاب بسبب المشاكل النفسية التي مر بها خلال الفترة الأخيرة وانتحر.

أسرة الطالب المنتحر: التنمر السبب

وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث مشيرين أنه من المتفوقين وكان يحلم بالإلتحاق بالمدرسة ونجح في كل الاختبارات وكان من المميزين بها محتسبينه عند الله ومؤكدين انه اشتكى من تنمر زملائه به بسبب تعرضه لحالات متقعطة من التلعثم أثناء الكلام وهي حالة عارضة لم يتعرض لها كثيرا

تعليم القليوبية يحقق

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقي بنفسه من الدور الرابع في مدرسة المتفوقين الثانوية بالعبور في ظروف غامضة حيث من المقرر ان تبدا اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها بها وخاصة قبعض التوصل ان سبب الواقعة تنمر طلاب بالمدرسة علي الطالب المنتحر

كانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته للأبد عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.

وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية وكشفت التحريات أن وراء الحادث تنمر زملاء المنتحر عليه بسبب تعلثمه في الكلام في بعض الأحيان مما أصابه بحالة نفسية فقرر الانتحار.