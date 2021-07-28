تنزانيا تعترف بخطورة كورونا وتبدأ التطعيم بدلا من العلاج بالأعشاب

أطلقت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن، أمس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد بعد تلقيها أكثر من مليون جرعة من «جونسون آند جونسون» تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال برنامج «كوفاكس».

وكانت الرئيسة التنزانية أول من تلقى اللقاح على الهواء مباشرة لطمأنة مواطنيها بأن اللقاح آمن، وبهذه الخطوة تعترف تنزانيا، بخطورة فيروس كورونا، بعد أن كان سلف الرئيسة الحالية، الراحل جون ماجوفولي، ينفي مرارًا وتكرارًا خطورة «كوفيد 19»، ويحث مواطنيه على «التملص من فيروس كورونا».

وكان جزء من البث المباشر للتطعيمات في تنزانيا، لتهدئة المخاوف الناجمة عن المعلومات المضللة على نطاق واسع حول اللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن القادة الدينيين والسياسيين، حيث لم تقدم تنزانيا في ظل نظام «ماجوفولي» السابق، أي عروض للحصول على لقاحات، وبدلاً من ذلك، شجعت الحكومة الأساليب غير الصيدلانية مثل العلاجات العشبية واستنشاق البخار لمكافحة المرض الفيروسي.

وفي إيطاليا، أعلن المعهد الوطني للصحة أن دراسة تناولت ضحايا فيروس كورونا قد بينت أن ما يقرب من 99% من الذين ماتوا بسبب الفيروس في إيطاليا منذ فبراير من هذا العام لم يجري تطعيمهم بالكامل.

وفي ألمانيا، أعلن وزير الصحة أن أكثر من نصف سكان البلاد جرى تطعيمهم بالكامل، فيما يسود البلاد شعور بالقلق من ارتفاع الاصابات، وذكر الوزير في تغريدة أنه جرى تطعيم 50.85 مليون أي 61.1% من المواطنين بجرعة واحدة على الأقل.

وفي إسرائيل، جرى السماح لأول مرة باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، حيث ارتفعت حالات الإصابة بمتغير دلتا شديد العدوى بشكل حاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأسبوع الماضي، شهد أكثر من 3.8 ملاين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة تصل إلى 8% مقارنة بالأسبوع السابق له.