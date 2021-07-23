سقوط طائرة عسكرية إثيوبية غرب الصومال واصطدام شاحنة بقطار شرق تنزانيا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث مثل الاصطدام الذي وقع بين شاحنة وقطار متحرك في منطقة موروجورو شرقي تنزانيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة 86 شخصا، كما غرق قارب مهاجرين كان يقل 45 شخصا قبالة جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وفي الصومال، سقطت طائرة عسكرية إثيوبية بمحافظة جنوب غرب الصومال.

ولقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 85 آخرون صباح أمس الخميس على إثر اصطدام شاحنة بقطار متحرك كان يقل إجمالي 1370 راكبا، في منطقة «موروجورو» الواقعة في شرقي تنزانيا.

وقال قائد شرطة المنطقة فورتوناتوس مسلم، إن الحادث وقع في حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي « 08:00 صباحا بتوقيت القاهرة» عندما اصطدمت الشاحنة بالقطار المتجه إلى العاصمة التجارية «دار السلام» من منطقة كيجوما.

وأشار مسلم، في مؤتمر صحفي، إلى أن سائق الشاحنة الذي لقي حتفه على الفور تجاهل إشارات المرور أثناء عبوره السكك الحديدية، وأضاف قائد شرطة المنطقة، أن عربتين من عربات الركاب بالقطار خرجتا عن مسارهما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي اليونان، ذكرت وزارة الشحن البحري، أمس الخميس، أن السلطات تبحث عن مهاجرين فقدوا على إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة «كريت»، وضحة أن سفينة رصدت القارب بعدما أرسل نداء استغاثة وأبلغت أنه بدأ في الغرق على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب شرقي الجزيرة.

وجرى إنقاذ نحو 36 مهاجرا حتى الآن، فيما شاركت طائرة هليكوبتر وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وزوارق أخرى بالمنطقة في جهود البحث والإنقاذ.

وأنقذ خفر السواحل الليبي، 42 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم 9 نساء في سواحل العاصمة «طرابلس»، وقالت قوات خفر السواحل، في بيان، إن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل غرق قاربهم في عرض البحر.

وكانت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أعلنت أمس الخميس، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

سقوط طائرة عسكرية إثيوبية غرب الصومال

وفي الصومال، أعلنت السلطات، سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار مدينة «حدر» في إقليم بكول بمحافظة جنوب غرب الصومال.

وكانت الطائرة تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم».

الجيش الصيني يرسل 8360 جنديا إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في مقاطعة خنان

وفي الصين، أرسل الجيش الصيني، 8360 جنديا إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في مقاطعة خنان بوسط البلاد، ظهر أمس الخميس. وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل 33 شخصًا في المقاطعة، وتضرر حوالي 3 ملايين شخص، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأرسل الجيش الصيني، ما مجموعه 44 دفعة من القوات، فيما أنقذ عناصر الجيش في مدينة شينشيانج، شمال مقاطعة «خنان» والتي عانت من هطول أمطار غزيرة في الفترة من 17 إلى 22 يوليو الجاري، 1778 شخصًا.

هطول أمطار على الرياض وجازان ووادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية

وفي السعودية، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة «الرياض» بالمملكة العربية السعودية، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة ولازالت السماء ملبدة بالغيوم، كما هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان جنوب غرب المملكة وتطل على البحر الأحمر، وشملت مدينة جيزان وعموم محافظات المنطقة، سالت على أثرها عدد من الأودية.

من جانبها، نشرت الشركة السعودية للكهرباء، على حسابها في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة لفني في الشركة بمنطقة جازان، ينفذ أعمال الصيانة الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

وقالت الشركة السعودية، في التغريدة: «فني من ‎السعودية للكهرباء ينفذ الآن أعمال الصيانة المعتادة في ظل الظروف الجوية الممطرة في منطقة ‎جازان؛ لضمان استمرار موثوقية الخدمة المقدمة للمشتركين»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكانت منطقة «جازان»، شهدت أمطارًا غزيرة خلال اليومين الماضيين، شملت محافظاتها الجبلية والساحلية، فيما أشارت التوقعات لاستمرار هطولها خلال الفترة القادمة.

كما هطلت على محافظة وادي الدواسر إحدى محافظات منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت جميع أنحاء المحافظة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».