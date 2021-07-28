افتتاح معرض «تشكيلات خطية» بكلية التربية النوعية بأسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، معرضاً فنياً بعنوان «تشكيلات خطية»، للفنان الدكتور سعيد مصطفى محمد، مدرس أشغال الخشب بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

وتنظم كلية التربية النوعية معرض «تشكيلات خطية»، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وجرى افتتاح المعرض بحضور الدكتور وجدي رفعت، عميد الكلية، والدكتورة أبرار مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أطياف محمد يوسف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جلال، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار، رئيس قسم التربية الفنية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بمختلف أقسام الكلية.

وأبدى الدكتور أحمد المنشاوي إعجابه بالأعمال الفنية المقدمة من الدكتور سعيد مصطفى، التي تدل على التميز والإبداع الحقيقي، من خلال استخدام مجموعة من تقنيات أشغال الخشب بشكل فني مستحدث، ذات طابع جمالي، مؤكداَ على سعى الجامعة الدائم إلى القيام بدورها التنويري في المجتمع، وإسهامها في الارتقاء بالمستوى الفكري والفنى، من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها، والتي تأتي على رأس أولوياتها النشاط الفني، لما للفنون من دور كبير فى نشر الثقافة والتنوير في المجتمع الجامعي والرقي بالذوق العام، مشيداً بدور كلية التربية النوعية في مواكبة كافة المحافل الفنية والإبداعية إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

وأوضح الدكتور سعيد مصطفى أن أعمال المعرض تتضمن 16 عملاً تتضمن لوحات فنية باستخدام الحروف المختلفة للخط العربي (كوفي وديوانى ونسخ ورقعة) في مجال الخشب، للتخصص الدقيق في مجال أشغال التربية الفنية، حيث تتناول التقنية من حيث النشر والتفريغ والحفر، لكي تعطي عملاً جمالياً في مجال الأشغال الخشبية.