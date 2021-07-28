مع بدء الأوكازيون الصيفي.. انتعاش مرتقب بسوق الملابس الجاهزة

توقع عاملون بقطاع الملابس، أن يشهد القطاع ارتفاعاً في مبيعاته خلال الأوكازيون الصيفي المقبل لترتفع المبيعات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تزامنا مع انحسار موجة فيروس كورونا في مصر، وفقاً لموقع مباشر.

وقررت وزارة التموين المصرية، بدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين 2 أغسطس، ولمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعان.

وأبدى تجار في حديث مع " مباشر"،تفاءلهم ببدء بالأوكازيون الصيفي، مؤكدين أنه فرصة لعودة الانتعاش مرة أخرى للقطاع صناعة الملابس وتحريك المياه الراكدة منذ بدء ظهور جائحة فيروس كورونا عالمياً.

وظهر فيروس كورونا عالمياً في الصين في أواخر ديسمبر من عام 2019، قبل أن ينتقل إلى كافة دول العالم في مدة وجيزة لا تتعدى الشهرين.

وقال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الأوكازيون سيحرك المياه الراكدة في سوق الملابس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك انتعاشاً بنسبة 30% حالياً في المبيعات مع انحسار الموجة حالياً في معدل الإصابات بكورونا.

وتوقع الداعور، في اتصال هاتفي مع " مباشر"، أن ترتفع المبيعات بنسبة 30% خلال الأوكازيون الصيفي، مشيراً إلى أن السنة الحالية لديها متغيرات قد تحدد مصير الأوكازيون في الفترة المقبلة، أبرزها عودة المدارس للنظام القديمة " أي قبل الدراسة" أون لاين".

وأكد أن قطاع الملابس مر بالعديد من التحديات خلال العام ونص العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا التي قضت على جميع مناحي الحياة، لكن الفترة الحالية الفرص لا تزال متاحة أمام القطاع بأكمله، مشيراً إلى أن العديد من الدول المصنع للملابس قد تعرضت لوعكة تصنيعية في العام الخارجي بعد توقف التجارة الخارجية بسبب الفيروس الوبائي.

وذكر عضو شعبة الملابس، أن التخفيضات ستتراوح بين 15 إلى 30% حسب قدرة المحال على تقديم العروض لجذب أكبر شريحة من المستهلكين للاستفادة من فترة العروضات التي دائما وأبدا ينتظرها المستهلك والبائع.

من جانبه، قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية السابق، إن قطاع الملابس في مصر لديه فرصة ذهبية لتعويض حجم التراجع في معدلات التصدير خلال أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفرص تتحد في دخول أسواق جديدة كانت تحتلها دول شرق آسيا التي قضت عليها أزمة كورونا.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، بحسب وزارة الصناعة المصرية.

وأضاف طلبة لـ"مباشر"، أن هناك شروطاً لتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية لصناعة الملابس، أولها سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة وتخفيض التكلفة الإنتاجية وهو ما يشجع الشركات على زيادة معدلات التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة استغال فرصة التقارب المصري الإفريقي سواء في فتح أسواق جديدة أو الدخول بمنتجات تتماشي مع الظروف الاقتصادية لهذه الدولة، وهو ما يساهم في زيادة حصيلة مصر التصديرية.

وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية بنسبة 36% خلال الـ4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 588 مليون دولار في مقابل 433 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.