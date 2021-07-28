«التموين» تحذر المحلات من إعلان تخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفي

حذرت وزارة التموين، المحلات من الإعلان عن أسعار وهمية ضمن تخفيضات الأوكازيون الصيفي، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلات المضللة في أسعار الأوكازيون، أو المعلنة عن أسعار تخفيضات وهمية، أو التي تعلن مشاركتها في الأوكازيون ولا تلتزم بإعلان تخفضيات.

هل يتم مد فترة الأوكازيون لأكثر من شهر؟

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لم يتحدد مدى مد فترة الأوكازيون من عدمه، حيث أنه من المقرر له أن ينتهي في يوم 2 سبتمبر 2021، موضحة أنه يحق لكل محل المشاركة في الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين خلال فترة شهر الأوكازيون.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط وآليات لكل المحلات، حيث تحدد هذه الآليات معايير مشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفي.

آليات مشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفي

1. التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلعة بعد التخفيض.

2. الإعلان عن الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية والتخفيض.

3. الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم بالمشاركة في الأكازيون.

4. الأوكازيون يستمر لمدة شهر كامل وينتهي في 2 سبتمبر 2012.

5. لكل محل المشاركة في الأوكازيون والتخفيضات الصيفية لمدة أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 والمعروفة باسم الأوكازيون الصيفي، ستبدأ بعد أسبوع من الآن، وتحديدا في يوم الاثنين 2 أغسطس 2021، وذلك طبقا للقرار الوزاري الصادر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتوفر وزارة التموين، خطا ساخنا لها برقم 19280، لاستقبال أي شكاوى من قبل المواطنين بشأن التلاعب في الأسعار.

كما يخصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك، كما أن الجهاز يتابع مدى التزام المحلات بشروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من خلال فروع الجهاز على مستوى المحافظات.