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التموين: بدء الأوكازيون الصيفي 2 أغسطس المقبل

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الوطن
11:14 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
وزير التموين

وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021، ولمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وزير التموين: الأوكازيون سيستمر لمدة شهر

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار على المحال التجارية التي ستشارك في ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

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