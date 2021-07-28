التموين: بدء الأوكازيون الصيفي 2 أغسطس المقبل
كتب:
الوطن
11:14 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
وزير التموين
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي لعام 2021، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وزير التموين: الأوكازيون سيستمر لمدة شهر
وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وأكد القرار على المحال التجارية التي ستشارك في التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.