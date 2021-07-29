10 معلومات عن «تحدي المختبر» لتبسيط العلوم على قناة «مدرستنا»

بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية عرض برنامج تليفزيوني جديد، تحت اسم «تحدي المختبر»، يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، من خلال برنامج «تحدي المختبر»، على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن برنامج «تحدي المختبر»، وهم كالتالي:

- تحدي المختبر، برنامج مسابقات الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية.

- تضم فقرات البرنامج، أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.

- فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج «تحدي المختبر»، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.

- يعرض تحدي المختبر، يوميا من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساء على قناة مدرستنا.

- تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص، الأولى هي «تحدي النانو»، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.

- المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى «هيحصل إيه لو» وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل«هيحصل إيه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟».

- التحدي الثالث هو «أكشن علوم»، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي.

- مقدم تحدي المختبر، هو عبدالله عنان، مهندس بترول، شغفه حب العلم وتبسيطه للطلاب، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى رائج وتقديم التجارب العلمية بصورة ملفتة للنظر.

- يعتمد عبدالله عنان في فيديوهاته التي تنتشر على السوشيال ميديا على تقديم التجارب المعقدة وشرحها بطريقة مبسطة ومحببة، وله شعبية كبيرة بين الطلاب والكبار أيضا، ووصل عدد مشاهداته إلى نصف مليار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها تيك توك الذي تصل فيه فيديوهاته إلى 300 مليون مشاهدة.

- يحلم عبدالله عنان بتغيير أسلوب عرض المناهج العلمية وتقديمها جميعا بصورة مرئية لأن الطلاب يفضلون المشاهدة عن القراءة خاصة فيما يتعلق بالتجارب، وسعى كثيرا لتحقيق هدفه عبر الحصول على تدريبات وكورسات في تقديم البرامج وإنتاج محتوى خاص بالطلاب.