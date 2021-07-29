10 معلومات عن «تحدي المختبر» لتبسيط العلوم على قناة «مدرستنا»
البرنامج لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية
كتب:
أحمد حسين صوان
09:43 ص | الخميس 29 يوليو 2021
مدرستنا
بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية عرض برنامج تليفزيوني جديد، تحت اسم «تحدي المختبر»، يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، من خلال برنامج «تحدي المختبر»، على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة.
وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن برنامج «تحدي المختبر»، وهم كالتالي:
- تحدي المختبر، برنامج مسابقات الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية.
- تضم فقرات البرنامج، أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.
- فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج «تحدي المختبر»، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.
- يعرض تحدي المختبر، يوميا من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساء على قناة مدرستنا.
- تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص، الأولى هي «تحدي النانو»، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.
- المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى «هيحصل إيه لو» وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل«هيحصل إيه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟».
- التحدي الثالث هو «أكشن علوم»، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي.
- مقدم تحدي المختبر، هو عبدالله عنان، مهندس بترول، شغفه حب العلم وتبسيطه للطلاب، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى رائج وتقديم التجارب العلمية بصورة ملفتة للنظر.
- يعتمد عبدالله عنان في فيديوهاته التي تنتشر على السوشيال ميديا على تقديم التجارب المعقدة وشرحها بطريقة مبسطة ومحببة، وله شعبية كبيرة بين الطلاب والكبار أيضا، ووصل عدد مشاهداته إلى نصف مليار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها تيك توك الذي تصل فيه فيديوهاته إلى 300 مليون مشاهدة.
- يحلم عبدالله عنان بتغيير أسلوب عرض المناهج العلمية وتقديمها جميعا بصورة مرئية لأن الطلاب يفضلون المشاهدة عن القراءة خاصة فيما يتعلق بالتجارب، وسعى كثيرا لتحقيق هدفه عبر الحصول على تدريبات وكورسات في تقديم البرامج وإنتاج محتوى خاص بالطلاب.