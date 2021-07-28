إصابة 11 بينهم 7 أطفال في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 11 مواطناً، بينهم 7 أطفال، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي، قبل قليل، أمام قرية «اللوتس»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، وهو الثاني على نفس الطريق خلال ساعات اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 22 مصاباً.

نقل 11 مصابا في حادث الساحل الشمالي لمستشفى العلمين

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين في الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، وعددهم 11 مصاباً، إلى مستشفى العلمين النموذجى، وهم: «زينب محمد حلمي»، 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه وجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، و«محمود محمد الشاذلي»، 5 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد محمد الشاذلي»، 8 سنوات، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، و«سيف أمين سليمان»، 7 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«منال فؤاد أحمد»، 43 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

كما ضمت قائمة المصابين «عمرو محمد حلمي»، 5 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«مالك محمود الشاذلي»، 6 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«شذا محمد الشاذلي»، 10 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، و«ميرفت حسني علي»، 71 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، و«عبد الله محمد حلمي»، 7 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«مي فؤاد أحمد، 35 سنة، مصابة بسحجات طفيفة.

مباحث العلمين تبحث موقع حادث الساحل الشمالي

وانتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، وشرطة تأمين الساحل الشمالي، إلى موقع الحادث، وتبين أن جميع المصابين من الإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.