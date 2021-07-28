ترفع شعار «تسعيناتي».. حفل ضخم يجمع حميد الشاعري وهشام عباس في الساحل

في مفاجأة من العيار الثقيل، يجتمع النجمان حميد الشاعري وهشام عباس، في حفلة واحدة، الجمعة المقبل، بقرية «سيدي بو» بالساحل الشمالي، وينظم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، من خلال شركته «تالينت wm»، وترفع الحفلة شعار «تسعيناتي»، انتسابا لهذا الجيل الذي قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.

وفور الإعلان عن الحفلة التي تقام مساء بعد غد الجمعة، رحب رواد السوشيال ميديا باجتماع النجمين في حفل لايف واحد، خاصة الأجيال التي ارتبطت كثيرا بهؤلاء النجوم، ونشأوا على أغنياتهم الشهيرة، والدويتوهات التي غنوها معا، وأعمالهم التي انتشرت بين الأجيال المختلفة، وارتبط بها الجمهور، وهو ما ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ترحيب الجمهور بهم، بعد ظهورهم في أكثر من حفلة أونلاين معا، وفي إحياء عدد من الحفلات والمناسبات خلال الأيام الماضية.

وتابع المنتج وليد منصور، خلال الساعات الماضية، مع النجمين حميد الشاعري وهشام عباس كل الاستعدادات الخاصة بالحفلة، بداية من المسرح والإضاءة، وحتى تنسيق الدخلات والأغاني التي يقومان بغنائها خلال الحفلة، وتعد هذه الحفلة أولى حفلات حميد الشاعري وهشام عباس خلال الصيف الجاري، تمهيدا لعدة حفلات أخرى يتم تنسيقها حاليا.

وتعاون الثنائي قبل عدة أشهر في أغنية «زحمة الأيام» وكان معهما إيهاب توفيق ومصطفى قمر.