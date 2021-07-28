سميرة عبدالعزيز: أنا «أم العظماء».. هيبقى أمر «سئيل» لو عملت والدة بلطجي

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن أزمتها الأخيرة مع الفنان محمد رمضان، بعد رفضها أداء دور والدته في أحد المسلسلات، فوصفت الأمر بـ«السئيل»، حيث إنه قبل عرض الدور عليها كان الكثيرون يطلقون عليها لقب «أم العظماء»، لأنها أدت دور الأم لـ 5 أئمة، وكذلك أدت دور والدة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وعندما قرأت سيناريو المسلسل وجدت فيه أنها ستكون والدة بلطجي يحمل سكينًا طوال أحداث المسلسل.

وأضافت «عبد العزير»، خلال حوارها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أنها رفضت أداء هذا الدور، وأنها كفنانة من حقها قبول الدور أو رفضه، «بعد كدة لاقيت محمد رمضان كاتب إهانات ليا على السوشيال ميديا، أنا مش بستعمل السوشيال بس ولادي بيستعملوه، شافوا كلام محمد رمضان وهو بيهاجمني عشان رفضت إني أعمل دور أمه».

وعن إهانة محمد رمضان لها، أوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه كتب على صفحته عبارات تقليل منها، «قولت هو حر في رأيه وأنا حرة في رأيي، أنا لا كلمته ولا فتحت الموضوع معاه، بس الحمد لله الناس هي اللي دافعت عني»، موضحة أن محمد رمضان لم يتواصل معها نهائيا، وكانت كتابته على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، «أنا زعلت وسكت، وأنا كفنانة من حقي 100% أرفض أي عمل».

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن رفضها تجسيد دور والدة محمد رمضان في المسلسل أمر من المفترض أنه لا يضايقه، «لو لقيت الدور ده الأم هتقدر تُقوم ابنها وتمنعه عن البلطجة كنت عملته، لكن هي استمرت بضعفها، وافترى لحد ما البوليس مسكه».