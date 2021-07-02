التأمينات الاجتماعية: ضخ 20.5 مليار جنيه لصرف معاشات يوليو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة كانت مستعدة لصرف معاشات شهر يوليو، رغم أن يوم 1 يوليو هو إجازة رسمية، وضخت في البنوك 20.5 مليار جنيه ونصف مليار تكلفة معاشات شهر يوليو، في البنوك، وأتاحوا الصرف على جميع ماكينات الصرف الآلي الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الخميس، أن «كل البنوك انتظمت ما عدا أحد البنوك كان لديه مشكلة في السيستم، حتى الساعة الثانية مساء، وتم حل المشكلة ونزلت المعاشات 1.2 مليون صرفوا المعاشات، من إجمالي 10 مليون مستفيد، وبكرة المعاشات موجودة في ماكينات الصرف، المواطن يذهب إلى الماكينة ويضع الكارت ويحصل على المعاش بتاعه».

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد الصادر في 2019، جعل المعاشات تصل إلى 3500 جنيه، لأول مرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم جدًا بملف المعاشات، وكل الزيادات التي وُضعت خلال الأعوام الماضية لا تقل عن معدل التضخم، مشيرا إلى أن الرئيس قرر نسب أعلى من التضخم، لأن معدل التضخم في 2020 كان 5% والرئيس وجه بتوفير أقصى زيادة تستطيع الهيئة أن تتحملها من مواردها، وكانت 13%، وهي نسبة تسمح بتعويض فارق التضخم، و8% إضافية لتحسين حياة المواطن.

وعن ضياع ملفات بعض المواطنين، قال إن ملف التأمينات «من الملفات التقيلة في الدولة وتحتاج إلى عمل كثير، ومسألة ضياع الملفات تعود إلى الاعتماد على الملفات الورقية، ولكن هناك تطوير واتجاه إلى التحول الرقمي، وكل البيانات سوف تسجل على برنامج على الحاسب الآلي لجمع كل المدد التأمينية للمواطن»، موضحا أنهم بدأوا منذ ثلاثة شهور في تدريب الموظفين للعمل على الحاسب الآلي، والاستغناء عن الملفات الورقية.