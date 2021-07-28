كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة «لعبتي»

طرحت المطربة الشابة كارمن سليمان، منذ قليل، أغنيتها الجديدة «لعبتي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسط تفاعل من الجمهور.

تعاونت الفنانة كارمن سليمان في أغنية «لعبتي»، مع الشاعرة نور عبدالله، والملحن مصطفى العسال، والموزع عمرو الخضرة، والأغنية ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية:

عمرك ما شفت واحدة

‎بتحب واحدة واحدة؟ ‎

اياك فاكرنى سهلة

‎فى صبر والا.. محتاج مساعدة؟

‎أنا يا سيدى فايقة

‎متدلعة ورايقة

اثبت كده وطاوعني

‎لو هي يعني مافيهاش مضايقة

‎لعبتى وحتتي

‎وليا انا خطتى

‎بس تمشى عاللى انا هقول عليه ‎

فى الدلع والهنا ‎

سيبنى اقول مين انا

‎واكتشفنى وشوفنى شاطرة قد ايه

‎هدوقك سعادة ‎

حاجة فريش بزيادة

‎كل اللى عيشته حاجة ‎

واللى أنت هتعيشه.. جنبى حاجة

مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، تستعد خلال هذه الأيام، للوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى، من خلال مشاركتها فى مسرحية «ياما فى الجراب ياحاوى»، التي تشارك فى بطولتها بجانب يحيي الفخرانى واياد نصار وشريف دسوقي ومحمد الشرنوبي وعلاء قوقة ولبنى ونس وعدد أخر من الفنانين وهى من اخراج مجدى الهوارى.

مواعيد عرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى

يذكر أن مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى، سيبدأ عرضها على مسرح الإسكندرية، يوم السابع عشر من أغسطس لمدة ست ليال متتالية، على أن تنتهى عرضها يوم 22 أغسطس، وسيجري عرضها على مسرح الماركيه فى التجمع الخامس بالقاهرة يوم 26 أغسطس.