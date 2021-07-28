إيرادات فيلم العارف تنعش خزينة السينمات المصرية بـ33 مليون جنيه

تصدرت إيرادات فيلم العارف، محركات البحث، وذلك للإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم «العارف»، بداية من عرضه بالتزامن مع عيد الأضحى، محققا إيرادات بلغت حتى الآن، 33 مليون جنيه في أسبوعي عرض فقط، ما يجعل إيرادات الفيلم، تتصدر الأفلام المنافسة له في فترة العيد، بعيدا عن فيلم «مش أنا»، المتصدر الإيرادات إجماليا بـ38 مليون جنيه، وذلك لطرحه قبل العيد بثلاثة أسابيع.

وتأتي إيرادات الأفلام أمس الثلاثاء كالأتي:

إيرادات فيلم العارف ليلة أمس

إيرادات فيلم «العارف» لأحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص، حقتت إجمالي 1.265.840 جنيه ليلة أمس في كافة السينمات المصرية لتتصدر الإيرادات ليلة أمس.

وفيلم «العارف»، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وتدور أحداثه في عدة دول بين العربية والإجنبية حول الهاكر وتأثير الهاكر على الدول من ناحية الإرهاب.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفي المركز الثاني جاء طبقا لإيرادات أمس الثلاثاء، كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وحقق إيرادات بلغت 677.352 ألف جنيه.

والفيلم تدور أحداثه حول المشاكل الزوجية التي تحدث للأزواج وكيفية علاجها وذلك في إطار كوميدي إجتماعي.

إيرادات فيلم «مش أنا»

وجاء تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر بفيلم «مش أنا» في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 452.593 ألف جنيه.

«مش أنا» تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» الذي يلعب دوره الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

وتنتظر دور العرض خلال الأيام المقبلة إستقبال عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم «النمس والإنس» لمحمد هنيدي، العائد للسينما بعد غياب عدة سنوات، ومعه منة شلبي وصابرين ومن إخراج شريف عرفة.