جامعة مطروح تستعيد 74 فداناً لإقامة مجمع طبي وسكن اجتماعي

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه رقم 40 اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث أشاد رئيس جامعة مطروح بجهود اللواء خالد شعيب فى استعادة 74 فداناً من أراضي الجامعة، كانت توجد تعديات عليها، من بينها 14 فداناً تابعة لأرض الجامعة بالناحية الغربية، والمقترح إنشاء مجمع طبي بها لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإزالة التعديات عليها، كما يجري تعلية سور الجامعة ليتناسب مع منسوب الأرض خارج وداخل الجامعة ويوفر الحماية اللازمة.

مجلس جامعة مطروح الـ40.. تنسيق ارتفاعات منشآت المبانى

وقرر مجلس جامعة مطروح، خلال انعقاده في محافظة مطروح، أن يتم مراعاة التناسق فى ارتفاعات منشآت مباني الجامعة، والحفاظ على الشكل الجمالي، بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من المبنى الإداري، مع اختبارات شبكات البنية التحتية قبل الاستلام، حيث يجري الانتهاء من توصيل كافة مرافق البنية التحتية، من شبكات مياه الشرب والكهرباء، مع الدعم بمولدات الكهرباء اللازمة.

مجلس جامعة مطروح.. المحافظ يشيد بجهود التنمية وخدمة المواطنين

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الجامعة في جهود التنمية وخدمة أهالي مطروح، مؤكداً حرص المحافظة على الصرح العلمي، والحفاظ عليه كجزء أساسي من المحافظة، مثمناً دورها وتأثيرها العلمي والخدمي على المجتمع ، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه للتخطيط العمراني بالمحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح، لعمل الإحداثيات ووضع المخطط لمساحة 60 فداناً جنوب الجامعة، والتى تم إزالة التعديات عليها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل للمصلحة العامة، وخدمة أهالي مطروح، كإقامة سكن اجتماعي وغيرها.