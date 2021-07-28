تأجيل محاكمة 5 أبناء متهمين بقتل الأب مغتصب ابنته بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 أبناء، ولدين و3 بنات، متهمين بقتل والدهم، بالاشتراك مع زوجته، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، بعد قيامه بالتعدي على إحدى بناته جنسياً، ومواقعتها رغماً عنها عدة مرات.

وعقدت المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

بداية أحداث القضية

تعود أحداث القضية رقم 1613 لسنة 2021 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 206 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العام كلاً من «صلاح م. أ. م.»، 36 سنة، عامل زراعي، وأشقاءه «سمير»، 24 سنة، و«منجية»، 20 سنة، ربة منزل، و«ياسمين»، 26 سنة، ربة منزل، و«هناء»، 22 سنة، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بمركز فاقوس، بقتل والدهم المجنى عليه «مسلم أ. م.»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، بالاشتراك مع زوجة والدهم «ونيسة م. ز.»، 49 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس.

تفاصيل مقتل الأب على يد أبنائه

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قدموا للمجني عليه مشروب عصير مانجو، يحتوي على عقار منوم، حتى فقد وعيه وخارت قواه، وتمكنوا من كتم أنفاسه باستخدام غطاء رأس نسائي «طرحة»، وكالوا له الضربات باستخدام أداة صلبة «يد هون»، قاصدين بذلك قتله، حسبما أقر المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات.

سبب الواقعة

وتبين من تحريات الشرطة أنه على أثر مواقعة المجني عليه لابنته المتهمة الخامسة، كرهاً عنها عدة مرات، اتفق المتهمون على قتله والتخلص من جثته، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها بتأجيل محاكمتهم.