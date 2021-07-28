آخرها تصادم طريق «القصير - قفط».. 27 مصاباً في 3 حوادث بالبحر الأحمر

ارتفع عدد المصابين في الحوادث التي شهدتها محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 27 مصاباً، بعد إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القصير - قفط»، جنوب المحافظة، بعد إصابة 17 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، وإصابة 4 أشخاص في تصادم على الطريق الدائري بمدينة الغردقة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً، مساء اليوم الأربعاء، بحدوث تصادم بين سيارتين بمنطقة الكيلو 90 على طريق «القصير - قفط»، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتراوحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابه 17 فى انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شهد طريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، شمال محافظة البحر الأحمر، إصابة 17 راكباً، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطاراً بانقلاب ميكروباص بطريق «الشيخ فضل - رأس غارب»، وعلى الفور وجه الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بالدفع بـ6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الموقف.

وأكد مصدر أمنى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 17 شخصاً من ركاب الميكروباص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات. َ

إصابة 4 في تصادم على دائري الغردقة

كما تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغاً، اليوم الأربعاء أيضاً، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري، خلف مبارك 7، شمال مدينة الغردقة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم.