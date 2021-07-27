شلالات وأمواج صناعية لإنعاش السياحة بشواطئ الغردقة (صور)

تبحث فنادق الغردقة دائماً عن خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية تزامناً مع إجازة الصيف، حيث أعدت مجموعة فنادق سياحية شلالات من الأمواج الصناعية على الشواطئ، وسط مشاركة السائحين من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية، والسائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، في جو أشبه بالشلالات الطبيعة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ البحر الأحمر.

تحدث محمد أبو شادي، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة لـ«الوطن» قائلاً إن الفنادق دائماً ما تبحث عن كل ما هو جديد لجذب السائحين، حيث تم صنع شلالات من الأمواج الصناعية على الشواطئ، في جو أشبه بشلالات فيكتوريا، وشلالات وادي الشيطان في فنزويلا، وشلالات الكونغو في أفريقيا، وذلك بحثاً عن سعادة السائحين، وخلق جو ترفيهي لإنعاش السياحة، وترطيب الأجواء في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

وأكد «أبو شادي» أن الفكرة لاقت إعجاب السائحين من المصريين والأجانب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة.

وقال رضا الدخاخني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن فكرة شلالات الأمواج الصناعية هي للترويج للسياحة، وأن الفكرة جاءت حيث أن شواطئ الغردقة هادئة، وارتفاع الأمواج فيها أقل من العادي، وأن الأمواج المرتفعة لا تتواجد غير في المحيطات، وأن الأمواج الصناعية كنوع من التغيير وكسر الملل على الشواطئ، وهي فرصة لمشاهدة شلالات الأمواج الصناعية للسائحين الذين لم يروها من قبل، فهي فكرة مصغرة لأشهر الشلالات في العالم في أمريكا وأفريقيا وآسيا.

وأضاف «الدخاخني» أن شلالات الأمواج الصناعية المصغرة بالغردقة يمكن التحكم في مستوى وسرعة الأمواج بها، ولا تسبب أي ضرر، مؤكداً أن الفكرة لاقت إعجاب السائحين، كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 70%، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل بالفنادق، وأن السياحة الداخلية تمثل حوالي 50% من إجمالي الإشغالات بالفنادق.