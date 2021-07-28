بعد قرار بدء الدراسة بـ«الألسن» العام المقبل.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الغردقة

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة في العام الجامعى المقبل 2021 /2022 بكلية الألسن في جامعة الغردقة، وذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث اُعتمدت كلية الألسن فرع جامعة الغردقة ضمن تنسيق الجامعات لخريجي الثانوية هذا العام بأقسام اللغات الإنجليزية والإيطالية والروسية والألمانية.

معلومات عن جامعة الغردقة

وأُنشئت جامعة الغردقة على مساحة 500 فدان، شمال مدينة الغردقة، كنواة لجامعة جديدة لخدمة أبناء محافظة البحر الأحمر، لتكون مستقلة عن جامعة جنوب الوادي، وتعتبر أول جامعة من نوعها يجري ربطها بسوق العمل.

بدء الدراسة بكليتي الألسن والحسابات والذكاء الاصطناعي بجامعة الغردقة

تم الانتهاء من كليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر مربع، بتكلفة 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني 12 معملاً و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

وبدأت الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي العام المنقضي وستبدأ الدراسة بكلية الالسن العام المقبل.

جامعة الغردقة تضم كليات مرتبطة بسوق العمل

من المقرر أن تتضمن الجامعة كليات مرتبطة بسوق العمل، وهي كلية هندسة البترول، لارتباطها بأعمال البترول الضخمة التي تشتهر بها مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحرالأحمر، وكذلك كلية لعلوم البحار، لارتباطها بأبحاث البحر الأحمر، الذي يضم المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وكلية والسياحة والفنادق، لخدمة القطاع السياحي بفنادق البحر الأحمر خاصة مدينتي الغردقة ومرسى علم.

وذكر الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، والمشرف على إنشاءات جامعة الغردقة، أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.