أبو الخير وأبو شميلة نائبين لمدير مباحث الجيزة.. وفتحي لـ«الجنائية»

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لضباط وزارة الداخلية، التي شملت تغيير عدد من مديري الأمن ومساعدي الوزير.

وبالنسبة للجيزة، فإن الحركة شملت تعيين اللواء عاصم أبو الخير، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، نائبين لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كما شملت الحركة تعيين العميد علاء فتحي مديرا للمباحث الجنائية.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية، على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدي الوزير.

يُشار إلى أن وزير الداخلية جدد الثقة في حركة التنقلات العامة للشرطة لكل من اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.