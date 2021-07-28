بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات: تعيين 30 قيادة أمنية جديدة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، التى تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة، فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد، جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

- تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

- مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وشملت الحركة تعيين:

لواء معتز توفيق -مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء أشرف ربيع- مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء عصام عثمان- مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

لواء ناصر حريز- مساعد الوزير لمنطقة القناة.

لواء أحمد فاروق القرن- مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.

لواء محمود خليل- مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد.

لواء رفعت نصار- مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر.

لواء أسعد الذكير- مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

لواء خالد العزب- مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

لواء حسن عبدالواحد- مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.

لواء علاء فاروق- مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء سعيد النجار- مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

لواء دكتور علاء عبدالمعطي- مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء محسن شعبان- مدير أمن القليوبية.

لواء دكتور عمر السويفي- مدير أمن أسيوط.

لواء محمد والي- مدير أمن الشرقية.

لواء منصور أحمد جمال الدين- مدير أمن الإسماعيلية.

لواء دكتور أحمد السولية- مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

لواء بهي الدين زغلول- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء هشام سليم- مدير أمن أسوان.

لواء محمد عبدالتواب حسان- مدير أمن المنيا.

لواء محمد شرباص- مدير أمن سوهاج.

لواء السيد سلطان- مدير أمن الدقهلية.

لواء شريف رؤوف- مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محيي سلامة- مدير أمن البحر الأحمر.

لواء هشام السيد فكري- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

لواء دكتور وليد الوكيل- مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة.

لواء مؤمن الساعدي- مدير الإدارة العامة للمرور.

لواء ضياء الدين بيومي- مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

لواء عاصم الشريف- مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.