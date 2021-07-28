اللواء شريف رؤوف مديراً لأمن جنوب سيناء

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين اللواء شريف رؤوف، مديراً للأمن في محافظة جنوب سيناء، خلفاً للواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء السابق.

وسبق اللواء شريف رؤوف أن شغل منصب مدير مباحث شمال سيناء، ثم مدير مباحث الإسكندرية، ثم جرى تعيينه مديراً لمباحث وزارة الداخلية، خلفاً للواء محمود أبو عمرة، الذي جرى تعيينه مديراً لأمن البحر الأحمر، وذلك ضمن حركة يوليو 2020.